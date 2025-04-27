Число погибших при взрыве в иранском порту в Бендер-Аббасе выросло до 36

Фото: Iranian Presidency Office via AP

Количество погибших в результате взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас увеличилось до 36 человек. Об этом сообщил член медкомиссии парламента Ирана Мохаммад Джамалиан, передает агентство ILNA.

Взрыв в порту, который находится в южной провинции Хормозган, произошел 26 апреля из-за воспламенившегося резервуара с топливом.

По последним данным, пострадали 1 139 человек. При этом пока не поступало сведений о том, пострадали ли россияне.

Из-за случившегося в регионе объявлен трехдневный траур. Также власти Ирана сделали 27 апреля в Бендер-Аббас выходным днем для всех учреждений.

Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру страны Али Хаменеи. Он пожелал скорейшего выздоровления всем раненым и поручил оперативно направить в республику несколько бортов МЧС для оказания помощи на месте ЧП.

