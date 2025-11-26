Актеры Ярмольник, Цыганов и Снигирь выступят свидетелями по делу Тарасовой

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь выступят свидетелями в рамках уголовного дела о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, передает ТАСС.

Уточняется, что защита просила вызвать свидетелей по характеристике личности артистки. Суд ходатайство удовлетворил.

Вернувшуюся из Израиля актрису задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. В ее багаже таможенники обнаружили 0,38 грамма запрещенных веществ.

В результате Тарасовой предъявили обвинение в рамках возбужденного уголовного дела о контрабанде наркотиков. Статья предполагает от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

В рамках первого слушания суд избрал актрисе запрет определенных действий. Ограничения продлятся до 24 января 2026 года.

Сама Тарасова раскаялась в содеянном, заявив, что совершила большую ошибку. Она также сдала все загранпаспорта следователю и указала, что не планирует уезжать из России. Кроме того, артистка признала вину в контрабанде масла каннабиса.