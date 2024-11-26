ВСУ для нападения на Новую Каховку использовали боеприпас с кассетной частью

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Вооруженные силы Украины во время обстрела автобуса в Новой Каховке Херсонской области использовали боеприпас с кассетной боевой частью. Предполагаемые данные представил СК РФ по Объединенной группировке войск ТАСС.

26 ноября Вооруженные силы Украины дважды атаковали Новую Каховку. Изначально об атаке на автобус заявил пресс-секретарь главы Херсонской области Владимир Василенко. По его словам, транспорт обстреляли из миномета.

Позже губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в результате ЧП погибли четыре человека. Он отметил, что личности погибших сейчас устанавливаются, их семьям окажут поддержку.

По последним данным, количество мирных жителей, которые пострадали в результате обстрела автобуса в Новой Каховке, увеличилось до 17 человек. 6 из них в состоянии легкой тяжести отправлены на амбулаторное лечение. Медики оказывают пострадавшим от атак ВСУ необходимую помощь.

Второе нападение было совершено дронами, когда на помощь пострадавшим от предыдущего обстрела приехали оперативные службы. Дроны были запущены на автомобили служб. Как отметил Сальдо, пострадавших после этой атаки нет.