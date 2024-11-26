Три человека погибли при атаке ВСУ на автобус в Новой Каховке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Три человека погибли при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Новой Каховки Херсонской области из миномета. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

"В результате поврежден автобус. Трое погибли, семь получили ранения", – приводит слова Василенко ТАСС.

Ранее автомобиль подорвался на боеприпасе в селе Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков. Его жена получила множественные осколочные ранения. Ее передали бригаде скорой помощи.

До этого ВСУ с помощью беспилотника разбросали мины "лепесток" в Белгородском районе. На них подорвался один автомобиль.