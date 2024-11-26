Новая Каховка повторно атакована ВСУ

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз атаковали место трагедии в Новой Каховке Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Атака ВСУ произошла, когда на помощь пострадавшим от предыдущего обстрела приехали оперативные службы. Дроны были запущены на автомобили служб. Как отметил Сальдо, пострадавших нет.

По последним данным, количество мирных жителей, которые пострадали в результате обстрела автобуса в Новой Каховке, увеличилось до 17 человек. Об этом сообщил Минздрав региона.

"В Каховскую центральную районную больницу поступили еще 4 пострадавших от обстрела в Новой Каховке", – уточнило ведомство в телеграм-канале.

Еще 6 пострадавших в состоянии легкой тяжести отправлены на амбулаторное лечение. Медики оказывают пострадавшим от атак ВСУ необходимую помощь. Их состояние находится под контролем главы регионального Минздрава Артыша Сата.

Ранее Сальдо сообщил о четвертом погибшем в результате обстрела автобуса. Он отметил, что личности погибших сейчас устанавливаются, их семьям окажут поддержку.

Ранее об атаке автобуса в Новой Каховке ВСУ рассказал пресс-секретарь главы Херсонской области Владимир Василенко. По его словам, пассажирский автобус обстреляли из миномета.