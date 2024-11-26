ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа Виталия Гуру

Фото: телеграм-канал "Администрация городского округа Новая Каховка"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили покушение на главу Новокаховского округа Херсонской области Виталия Гуру и его заместителя Максима Новака. Об этом пишет телеграм-канал администрации.

Покушение было совершено при помощи боевых дронов. Украинский дрон попытался ударить по автомобилю Гура, где также находились другие чиновники. Помимо этого, ВСУ атаковали автомобиль Новака, но в результате никто из представителей администрации не пострадал, хотя авто получили серьезные повреждения.

"Подобные атаки лишь укрепляют наше желание продолжать борьбу за безопасность и мир. Нас не запугать и мы продолжим выполнять свои обязанности", – заявил глава округа.

Ранее неизвестные подорвали автомобиль сотрудника Запорожской АЭС в Энергодаре. Все случилось 4 октября, когда под автомобилем мужчины сработало взрывное устройство. От полученных травм он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

