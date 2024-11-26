Число пострадавших после обстрела автобуса в Новой Каховке увеличилось до 13 человек

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Число пострадавших после обстрела автобуса в Новой Каховке Херсонской области увеличилось до 13 человек, передает пресс-служба Минздрава региона.

По данным ведомства, сейчас в Каховской центральной районной больнице находятся 7 пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

"После стабилизации состояния и при необходимости мы будем направлять пострадавших на специализированное лечение в медицинские учреждения соседних регионов", – подчеркнул министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.

В свою очередь, губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в своем телеграм-канале о четвертом погибшем в результате обстрела автобуса в Новой Каховке. Он отметил, что личности погибших сейчас устанавливаются, их семьям окажут поддержку.

Ранее об атаке автобуса в Новой Каховке Вооруженными силами Украины (ВСУ) сообщил пресс-секретарь главы Херсонской области Владимир Василенко. По его словам, пассажирский автобус обстреляли из миномета.