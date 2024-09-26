Эксперты предоставят анализ продуктов после отравления красноярской семьи 26 сентября

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Роспотребнадзор Красноярского края предоставит в четверг, 26 сентября, окончательные результаты исследования продуктов после отравления семьи в поселке Красная Сопка, в результате которого погибли четверо детей. Об этом заявили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Сегодня они обещают окончательно дать результаты по продуктам, то есть по наличию или отсутствию в них опасных веществ для организма детей", – приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Родители вместе с четырьмя детьми из села Красная Сопка обратились в больницу с признаками отравления 21 сентября. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось – оба ребенка скончались. На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

Правоохранители возбудили уголовное дело. По данным СК, перед отравлением семья ела купленные в местном магазине курицу и пельмени. Позже стало известно, что торговая точка продавала продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Следователи называют в качестве основных версий произошедшего употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление путем вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.