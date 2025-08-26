26 августа, 07:10Происшествия
Десять беспилотников сбиты над двумя районами Ленобласти
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО ликвидировали десять вражеских беспилотников над Кингисеппским и Лужским районами Ленинградской области, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Каких-либо разрушений инфраструктуры или пострадавших в результате воздушной атаки не выявлено.
"Благодарю за обеспечение безопасности региона защитников Ленинградского неба", – написал Дрозденко.
Ранее сообщалось о еще четырех украинских беспилотниках, которые удалось уничтожить в Кингисеппском районе Ленобласти. Обошлось без пострадавших и разрушений.
На фоне угрозы атаки БПЛА в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ближе к утру авиагавань возобновила обслуживание рейсов, однако прием и выпуск самолетов по-прежнему осуществляются по согласованию с соответствующими органами.