Восьмой участник дела о теракте сдавал террористам квартиру – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Восьмым фигурантом дела о теракте в "Крокус Сити Холле" стал красногорский бизнесмен Алишер Касимов, который сдавал террористам квартиру, сообщил источник RT в правоохранительных органах.

Сейчас Следственный комитет просит арестовать Касимова.

Теракт произошел вечером 22 марта. Преступники открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. В "Крокусе" погибли 139 человек, число пострадавших достигло 182 человек.

Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей теракта, которых отправили в СИЗО до 22 мая. Позже суд заключил под стражу еще троих фигурантов дела о теракте. Исраила Исломова, Исроила Исломова и Диловара Исломова арестовали до 22 мая 2024 года.