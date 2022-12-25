Рогозина планируют прооперировать 26 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, который получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке, рассказал, что его прооперируют в понедельник, 26 декабря. Об этом пишет ТАСС.

"Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра (Она должна пройти – Прим. ред.). <...> Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема", – сообщил он.

Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы на окраине Донецка. В ней проживали несколько военных советников. Рогозина вместе с еще двумя пострадавшими госпитализировали в больницу Ростова-на-Дону.

Стало известно, что он получил проникающее ранение спины и контузию. В частности, в спину Рогозина вошел металлический осколок 8 на 6 миллиметров.

Позднее сообщалось, что его перевезли в больницу в московском регионе. По его словам, в госпитали также доставили еще двух военных советников, которые также получили ранения.

Дмитрия Рогозина доставили в госпиталь в столичном регионе

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