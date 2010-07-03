Патрушев назвал прорыв дамб под Красноярском следствием безответственности

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Прорыв дамб, который произошел в Красноярском крае, является следствием безответственного отношения должностных лиц к вопросам прогнозирования и предупреждения ЧС, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Сибирском федеральном округе, которое проходит в Омске.

Он отметил, что подобные происшествия случаются из-за формального подхода к выполнению поставленных задач и отсутствия четко выстроенной работы.

"Одним из последних событий, свидетельствующих о таком безответственном отношении, стало происшествие в Курагинском районе Красноярского края, связанное с прорывом незаконно построенных дамб", – приводит слова Патрушева РИА Новости.

19 октября в Красноярском крае обрушились пять дамб. Волна из глины и камней, достигавшая пяти метров в высоту, снесла два рабочих общежития и хозяйственные постройки в поселке золотодобытчиков.

Пострадали 28 человек, трое числятся пропавшими без вести. Семьи жертв получат по миллиону рублей, компенсации обеспечат и пострадавшим.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Росприроднадзор собирается проверить все дамбы в стране после происшествия.

Начальник участка признал свою вину в нарушении правил безопасности при проведении работ. Он подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и принимал участие в спасательных работах.

Гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова, чью дамбу прорвало, арестовали до 18 декабря.

После осушения одной из заводей сотрудники МЧС обнаружили закрытый металлический сейф. Оперативная группа вскрыла сейф, внутри которого оказалось девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки.

