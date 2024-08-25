Четыре украинские ракеты ликвидированы над Курской областью вечером 24 августа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Четыре ракеты ВСУ были ликвидированы над Курской областью вечером 24 августа. Врио главы региона Алексей Смирнов рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

Он поблагодарил силы ПВО и военнослужащих, которые защищают приграничные территории.

Бои между ВС РФ и украинскими подразделениями идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в этом регионе и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

За все время боев на курском направлении украинская армия потеряла свыше 5,5 тысячи человек, а также 71 танк, 30 БМП, 57 бронетранспортеров и 372 боевых бронированных машины.

Российские военнослужащие смогли уничтожить больше половины ресурсов украинской армии, которые Киев бросил на курское направление, рассказал командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

