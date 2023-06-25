В Свердловской области отменили режим повышенной готовности после ситуации с ЧВК "Вагнер"

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В Свердловской области отменили режим повышенной готовности, введенный на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". Соответсвующее распоряжение подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Указ предписывает органам управления и силам Свердловской областной подсистемы РСЧС (единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. – Прим. ред.) перейти в режим повседневной деятельности", – передает телеграм-канал департамента информполитики региона.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в телеграм-канале своей пресс-службы сообщил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям группы. Он призвал сторонников выйти против военного руководства России. В Минобороны эту информацию назвали ложной. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК. Пригожин принял предложение главы государства об остановке движения на территории РФ. Группа начала разворачивать свои колонны техники и направилась обратно в полевые лагеря.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено.

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