Первая буровая установка пробила свод рудника "Пионер"

Фото: МЧС России

Специалисты после бурения первой установкой попали в горную выработку рудника "Пионер" в Амурской области, где могут находиться 13 горняков. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

По его словам, первая буровая установка прошла 243 метра, пробит свод аварийного участка. Также техсредства объективного контроля подтвердили попадание в горную выработку, однако данных о наличии внутри людей пока нет, добавил он.

Источник уточнил, что возведена первая водоупорная перемычка, также продолжается монтаж второй и третьей.

В пресс-службе МЧС РФ агентству заявили, что опущенная в пробуренную скважину видеокамера обнаружила воду в руднике. Ведомство указало, что подтверждена опасность повторного прорыва горных пород и обрушения свисающего борта карьера в проран.

Инцидент на руднике "Пионер" произошел 18 марта. Из-за обвала горных масс 13 человек оказались заблокированными, с ними не могут выйти на связь. СК РФ по региону возбудил по данному факту уголовное дело.

Спустя четыре дня стало известно, что на руднике выявили прорыв свыше 190 тысяч кубических метров пород.

На место происшествия направили два мощных насоса для откачки грунтовых вод производительностью 150 и 900 кубических метров в час. Кроме того, из Новокузнецка доставили третий насос производительностью 750 кубометров в час.

25 марта следователи задержали управляющего директора рудника. Он подозревается в нарушении требований безопасности. В ведомстве рассказали, что сейчас о судьбе заблокированных горняков информации нет.