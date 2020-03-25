Лещенко перевели в реанимацию для проведения процедуры – директор

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который сейчас находится в больнице в Коммунарке, перевели в реанимацию. Концертный директор артиста Олег Дмитриев заявил, что решение медиков связано не с ухудшением состояния здоровья, сообщает ТАСС.

По его словам, реанимационный отдел посчитали наиболее подходящим для проведения плановой процедуры.

В свою очередь, источник в больнице сообщил Москве 24, что Лещенко перевели в реанимацию накануне, 24 марта, из-за низкого уровня кислорода в крови.

"Его вчера вечером перевели из-за низкого уровня кислорода в крови. Начал задыхаться, поэтому приняли решение перевести в реанимацию", – сообщил источник.

Ранее Лещенко и его супругу Ирину положили в больницу в Коммунарке на обследование. У них было диагностировано воспаление легких. Певец вернулся 12 марта с гастролей по Канаде и США, после чего соблюдал режим самоизоляции.

24 марта больницу посетил президент России Владимир Путин. Он отметил высокое качество оказания медпомощи и слаженную работу коллектива. По словам президента, сотрудники учреждения эффективно применяют современное оборудование и понимают принцип работы организации.

О вероятности заболевания коронавирусом знаменитого певца не сообщается. В то же время заражение COVID-19 обнаружили у таких известных личностей, как Пласидо Доминго, Том Хэнкс и принц Чарльз. Заболевание коронавирусом подозревает у себя и шведская эко-активистка Грета Тунберг.