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24 декабря, 04:46

Происшествия

Сахалинский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км

Фото: ТАСС/Елена Верещака

На вулкане Эбеко в Сахалинской области произошел пепловый выброс на высоту 3 километров. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем телеграм-канале.

По данным ученых, пепловый выброс был зафиксирован 24 декабря в 09:54 по местному времени (00:54 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела 11 альпинистов, погибших из-за извержения вулкана Марапи, начавшегося на острове Суматра в Индонезии. Позже количество погибших возросло до 13 человек.

До этого очередное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии. Высота эруптивной колонны составила порядка 4,5 тысячи метров над уровнем моря.

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