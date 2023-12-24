Сахалинский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3 км

Фото: ТАСС/Елена Верещака

На вулкане Эбеко в Сахалинской области произошел пепловый выброс на высоту 3 километров. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем телеграм-канале.

По данным ученых, пепловый выброс был зафиксирован 24 декабря в 09:54 по местному времени (00:54 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела 11 альпинистов, погибших из-за извержения вулкана Марапи, начавшегося на острове Суматра в Индонезии. Позже количество погибших возросло до 13 человек.

До этого очередное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии. Высота эруптивной колонны составила порядка 4,5 тысячи метров над уровнем моря.