Два пострадавших сотрудника ИК-19 в Волгоградской области находятся в тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Врачи оценивают состояние двух пострадавших сотрудников ИК-19 в Волгоградской области как тяжелое. Областной комитет здравоохранения опубликовал соответствующую информацию в своем официальном телеграм-канале.

"Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1: двое мужчин 1979 года рождения – в тяжелом состоянии; состояние мужчины 1988 года рождения оценивают как средней степени тяжести", – уточняется в сообщении.

Еще один пациент 1983 года рождения, у которого определили среднюю степень тяжести, остается в больнице скорой помощи № 25.

Заключенные исправительной колонии захватили заложников 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Среди последних были 12 человек: восемь сотрудников ФСИН и четверо осужденных.

Трое захватчиков были ранее осуждены за торговлю наркотиками, а еще один – за непредумышленное убийство, утверждают СМИ. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Позже спецназ ликвидировал четырех злоумышленников.

По последним данным, жертвами нападения стали четыре человека. ФСИН пообещала оказать всю необходимую помощь родным погибших сотрудников.

