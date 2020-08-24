Ефремов заявил, что был на пассажирском сиденье в момент ДТП

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Михаил Ефремов считает, что находился на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП на Садовом кольце. При этом он признает, что в связи с состоянием опьянения помнит события того вечера фрагментарно.

"Я всегда раньше ездил на такси, когда был пьян. Я не понимаю, как мог оказаться на пассажирском сиденье", – заявил актер на заседании суда.

Он попросил предоставить ему еще пять дней на поиски нового адвоката, а это время использовать для биологической экспертизы по уголовному делу.

Следующее судебное заседание состоится 31 августа. Пресненский районный суд позволил Ефремову найти себе защитника в течение недели. В противном случае интересы актера будет представлять адвокат, которого актер получит по назначению.

Ранее Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Актер пожелал, чтобы они оставались в качестве консультантов. Ефремов сообщил, что найдет адвокатов посильнее.

Пашаев отметил, что актер отказался от адвоката, поскольку разочаровался в справедливости суда. По его словам, Ефремов неоднократно утверждал, что это заказ.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".