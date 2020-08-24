Ефремов заявил, что был на пассажирском сиденье в момент ДТП

10:52
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Михаил Ефремов считает, что находился на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП на Садовом кольце. При этом он признает, что в связи с состоянием опьянения помнит события того вечера фрагментарно.
"Я всегда раньше ездил на такси, когда был пьян. Я не понимаю, как мог оказаться на пассажирском сиденье", – заявил актер на заседании суда.
Он попросил предоставить ему еще пять дней на поиски нового адвоката, а это время использовать для биологической экспертизы по уголовному делу.
Следующее судебное заседание состоится 31 августа. Пресненский районный суд позволил Ефремову найти себе защитника в течение недели. В противном случае интересы актера будет представлять адвокат, которого актер получит по назначению.
Ранее Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Актер пожелал, чтобы они оставались в качестве консультантов. Ефремов сообщил, что найдет адвокатов посильнее.
Пашаев отметил, что актер отказался от адвоката, поскольку разочаровался в справедливости суда. По его словам, Ефремов неоднократно утверждал, что это заказ.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Ефремов ищет нового адвоката
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: