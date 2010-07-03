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00:30

Метровагонмаш заплатит 1,5 млн рублей за поломку состава на серой ветке

происшествия метро

00:30

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Фото: Агентство "Москва"

Производитель электропоездов – АО "Метровагонмаш" – заплатит порядка 1,5 миллиона рублей из-за поломки состава на серой ветке столичного метрополитена.

Как рассказали в пресс-службе подземки, причиной остановки состава на Серпуховско-Тимирязевской линии стала техническая неисправность.

Отмечается, что состав находится на сервисном контракте у производителя, который уже подтвердил неисправность. Компенсация составит около 1,5 миллиона рублей.

Также указывается, что последствия сбоя были устранены "в рамках регламентных сроков". Движение поездов началось через 35 минут после остановки.

"Проезд на автобуcах был бесплатным до 23:00. Московский метрополитен приносит извинения за сложившуюся ситуацию", – добавили в пресс-службе.

Три поезда застряли в тоннеле вечером в четверг, 23 мая. Сбой сначала привел к увеличению интервалов, а затем к остановке движения от "Савеловской" до "Алтуфьева".

Один состав остановился из-за технической неисправности, два других встали следом. Позже они своим ходом доехали до "Бибирево". Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет.

Вечером 21 мая составы остановились в тоннеле Солнцевской линии. Задержка в движении составила около 2,5 часа. Более 1000 человек были эвакуированы из подземки.

Движение поездов на серой ветке восстеновлено

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