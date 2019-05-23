Проезд в транспорте будет бесплатным до полного восстановления движения на серой ветке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажиры наземного транспорта Москвы не будут платить за проезд до полного восстановления движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщает официальный Twitter Московского транспорта.

До 23:00 будут ходить бесплатные автобусы.

"Плата в наземном транспорте не будет взиматься то тех пор, пока полностью не восстановится движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро", – сказано в сообщении.

Сейчас движение уже возобновлено и постепенно входит в график.

Ранее на участке между станциями "Савеловская" и "Алтуфьево" не было движения поездов. Безопасности пассажиров ничего не угрожало.

Три поезда застряли в тоннеле, из-за чего поезда на севере серой ветке временно не ходили. Один состав остановился из-за технической неисправности, а два других встали следом за ним. Позже они своим ходом доехали до станции "Бибирево". Пассажиров эвакуировали.