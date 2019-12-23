Избитую в Ингушетии девочку выпишут из больницы на этой неделе

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Избитую в Ингушетии девочку выпишут из столичной больницы на этой неделе, рассказали в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Как передает Агентство "Москва", выписка запланирована на 25 декабря.

Семилетнего ребенка привезли из Ингушетии в Москву 5 июля в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, множественными повреждениями кожных покровов туловища, массивным ожогом ягодиц, с признаками интоксикации и высокими показателями маркеров воспаления.

У девочки диагностировали старые переломы ребер, обеих рук, компрессионные переломы отдельных позвонков и врожденный вывих левого тазобедренного сустава. В медучреждении пострадавшей провели ампутацию части руки.

Отмечалось, что ее якобы избивали в приемной семье. Возбуждено уголовное дело. По подозрению в жестоком обращении с девочкой задержали и заключили под стражу ее тетю.

После выписки ребенка отдадут матери. Ее не будут лишать родительских прав. Общественные организации уже начали искать жилье для девочки и ее мамы.