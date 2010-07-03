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Общество

31 октября, 21:07

Общественные организации ищут жилье для избитой девочки из Ингушетии – Кузнецова

происшествия общество дети

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Общественные организации ищут жилье для избитой девочки из Ингушетии и ее матери. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

"Очень важно, пока девочка находится в больнице, разобраться со всеми вопросами. Мы знаем сегодня из нашего разговора с мамой и с адвокатом о том, что нет жилья", – заявила Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, семья девочки лишилась съемного жилья. В настоящий момент к решению вопроса подключились общественные активисты, уже разработано несколько вариантов помощи девочке и ее маме.

Избитую семилетняя девочка из Ингушетии была доставлена в Москву. Здесь она проходила лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Ребенок был в тяжелом состоянии, с краш-синдромом правой и левой рук, множественными ушибами и травмами. В медицинском учреждении ей провели ампутацию части руки.

После выписки из больницы девочку отдадут матери. Ее не будут лишать родительских прав. Ранее право опеки над ребенком было передано уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой.

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