Пожар на птицефабрике в Челябинской области локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на птицефабрике в поселке Рощино Челябинской области локализован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Кровля фабрики загорелась 23 августа. Площадь пожара составила 7 тысяч квадратных метров. При этом пять человек эвакуировались самостоятельно. В ликвидации огня задействованы 46 сотрудников ведомства и 12 единиц техники.

Ранее неэксплуатируемое строение и расположенный рядом склад загорелись на Люблинской улице в Щербинке. Спустя некоторое время огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 600 "квадратов". К тушению огня также подключали пожарный поезд.

По данным СМИ, в одном из зданий была расположена букмекерская контора, в помещении могли находиться люди. Также журналисты не исключили версию поджога.

Позже пожар был потушен. В МЧС уточнили, что в результате возгорания никто не пострадал.

