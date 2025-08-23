Кровля птицефабрики загорелась под Челябинском на площади 7 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Кровля птицефабрики загорелась в Челябинской области на площади 7 тысяч квадратных метров. Пять человек эвакуировались самостоятельно, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Пожар произошел в поселке Рощино. В ликвидации огня задействованы 46 сотрудников ведомства и 12 единиц техники.

Ранее на территории хлебозавода на Звездном бульваре загорелась электроподстанция. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Спасатели потушили огонь, пострадавших нет.

До этого сотрудники МЧС спасли человека из пожара, который вспыхнул в квартире на улице Бехтерева. В жилом помещении горели личные вещи и мебель.

Еще один пожар произошел в ТиНАО, где загорелись два частных дома и отдельно стоящий гараж. В скором времени пожарно-спасательные подразделения потушили огонь. Информации о пострадавших не поступало.

