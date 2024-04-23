Уровень воды в Урале у Оренбурга снизился до 920 см

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга снизился к утру 23 апреля на 11 сантиметров, до 920 сантиметров, что является ниже отметки опасного уровня (930 сантиметров). Об этом сообщается в телеграм-канале Оренбургского района.

Также снизился уровень воды в реке Сакмара около татарской Каргалы. На данный момент он составляет 858 сантиметров, что ниже опасного уровня на 12 сантиметров.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал, что пик паводка в городе прошел, поэтому специалисты начали демонтировать водоналивные дамбы. Он объяснил, что речь идет о дамбе на улицах Черепановых и Чичерина, благодаря которой удалось успеть сделать еще одну дамбу из глины и щебня.

На территории региона все еще действует режим ЧС федерального масштаба, который ввели после нескольких прорывов дамбы в городе Орске.

По данным МЧС РФ, волна половодья прошла этот город и столицу Оренбуржья 17 апреля. Уровень Урала в районе Оренбурга доходил до 1 187 сантиметров.