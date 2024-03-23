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23 марта, 21:40

Происшествия

Алгоритм возврата личный вещей из "Крокуса" запустят 24 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье, 24 марта, власти Подмосковья запустят алгоритм возврата оставленных в "Крокус Сити Холле" вещей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Подземная парковка в Крокус сити холле на 150 автомобилей. И вещи тех, кто пришел на концерт, могли остаться в гардеробе. И сегодня был большой запрос по системе, которая позволит получить и личные вещи, и автомобиль. С завтрашнего дня в 12 часов мы предложим алгоритм", – цитирует его РИА Новости.

Он рассказал, что многие во время эвакуации с места теракта потеряли жетоны. Однако доступ к гардеробу сейчас очень ограничен.

Автомобили планируют начать передавать владельцам примерно с 19:00 24 марта.

Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" произошла стрельба, а после – пожар. Накануне там должен был состояться концерт группы "Пикник".

Следственный комитет (СК) РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело о теракте.

По данным СК РФ, число погибших составляет 133 человека. Число пострадавших достигло 140 человек. Их госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья.

Владимир Путин, обращаясь к жителям России, заявил, что все подозреваемые в организации и исполнении теракты задержаны. Спецслужбам удалось установить места нахождения 11 преступников.

24 марта в России объявили днем общенационального траура. В связи с терактом в регионах отменили массовые мероприятия.

Появились снятые с вертолета кадры "Крокуса" после теракта

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия
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