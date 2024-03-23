Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Движение по ряду улиц Подмосковья и Москвы в районе "Крокус Сити Холла" восстановили. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Ограничения движения сняты", – говорится в сообщении.

До этого движение восстановили по проспекту Маршала Жукова в сторону МКАД и Волоколамскому шоссе по направлению в область. Ранее его ограничивали из-за ЧП в "Крокус Сити Холле".

Вечером 22 марта там произошла стрельба, а после – пожар. К настоящему времени его локализовали.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте. По предварительным данным, погибли около 40 и пострадали 100 человек.



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