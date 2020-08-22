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Происшествия

22 августа, 22:37

Пашаев рассказал, что отпечатки пальцев на руле машины Ефремова не принадлежат актеру

происшествия

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что отпечатки пальцев на руле автомобиля артиста не принадлежат ему. Об этом он заявил в эфире передачи "Соловьев. Live".

"Там опечатки пальцев другого человека – не Ефремова. Пальчики Ефремова там отсутствуют", – заявил Пашаев.

Он добавил, что актер пришел в бар пешком в тот вечер. Адвокат сообщил, что у него есть предположения по поводу того, кто был за рулем, однако его имя называть отказался.

Ранее Ефремов отказался от услуг Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Актер пожелал, чтобы они оставались в качестве консультантов. Ефремов сообщил, что найдет адвокатов посильнее.

"У меня есть знакомые адвокаты – Падва, Резник или Никольский. Я подумаю", – сообщил тогда Ефремов.

Пашаев отметил, что актер отказался от адвоката, поскольку разочаровался в справедливости суда. По его словам, Ефремов неоднократно утверждал, что это заказ.

Названный артистом адвокат Генрих Падва сообщил, что готов помочь актеру, если он попросит у него помощи. Падва подчеркнул, что Ефремов поступил правильно, поскольку Пашаев совершает возмутительные вещи. Падва считает, что Эльмана необходимо "гнать из адвокатуры".

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ефремов ищет нового адвоката

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