Новые выбросы мазута выявлены на одном участке пляжей Анапы

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб - Краснодарский край"

Повторные незначительные выбросы нефтепродуктов произошли только на одном участке побережья Анапы. Их зафиксировали на территории у отеля "Пляжный поселок", сообщила пресс-служба оперштаба Кубани.

Участники ликвидации ЧС от муниципалитета уже приступили к очистительным работам на береговой линии, рассказали представители ведомства.

Уточняется, что команды районов в первую очередь убирают новые выбросы. Затем они вернутся к дальнейшей деликатной очистке песка от мелкой фракции мазута.

Черноморские пляжи и воды оказались загрязнены нефтепродуктами после крушения в середине декабря 2024 года танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

В связи с этим в Краснодарском крае и Севастополе объявили режим ЧС федерального уровня, а в Крыму – режим ЧС регионального характера.