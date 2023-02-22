Во Франции ученик ранил учительницу ножом

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Во Франции ученик ранил учительницу испанского языка ножом, сообщает France Press. Женщина находится в критическом состоянии.

ЧП произошло в школе Сен-Тома-д'Аквин во французском департаменте Па-Де-Кале. Педагог получила удар в грудь.

По последним данным, у нее зафиксировали остановку сердца и дыхания.

Ранее сообщалось, что 6-летний ученик выстрелил в учительницу начальных классов в школе в Вирджинии. Ребенка поместили под стражу, педагога госпитализировали в критическом состоянии.

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