13:51Происшествия
Во Франции ученик ранил учительницу ножом
Фото: depositphotos/9albln
Во Франции ученик ранил учительницу испанского языка ножом, сообщает France Press. Женщина находится в критическом состоянии.
ЧП произошло в школе Сен-Тома-д'Аквин во французском департаменте Па-Де-Кале. Педагог получила удар в грудь.
По последним данным, у нее зафиксировали остановку сердца и дыхания.
Ранее сообщалось, что 6-летний ученик выстрелил в учительницу начальных классов в школе в Вирджинии. Ребенка поместили под стражу, педагога госпитализировали в критическом состоянии.
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