Военнослужащего из Тувы арестовали после избиений контрактников

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Абаканский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца военнослужащего, подозреваемого в жестоком обращении с военными, поступающими на службу по контракту. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные судебной инстанции.

Об инциденте стало известно в январе 2025 года после распространения в Сети ролика, на котором в военной части № 55115 Тувы арестованный избивал контрактников и применял к ним электрошокеры перед их отправкой в зону СВО.

На происшествие отреагировал глава Тувы Владислав Ховалыг, поручив правительству региона взять на контроль расследование.

В результате на подозреваемого в избиениях завели уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Следствие выяснило, что инцидент произошел 13 января. Как уточнили в суде, младший сержант безосновательно применил в отношении военнослужащих той же воинской части насилие с применением резиновой палки и электрошокера.

Между тем в Санкт-Петербурге пресекли схему хищения выплат для граждан, якобы подписавших контракты на прохождение службы в зоне спецоперации.

По данным МВД, 51-летний помощник военного комиссара вместе со своей 38-летней женой искали тех, кого затем фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию, после чего подписывали с ними фиктивные контракты с Минобороны РФ о прохождении службы и участии в СВО. Супружескую пару задержали и завели дело о мошенничестве.