В Туве начали расследование из-за избиения контрактников в военной части

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители Тувы начали расследование после сообщений в СМИ о случаях жестокого обращения с контрактниками в местной военной части. Власти региона взяли ситуацию на контроль, говорится в заявлении правительства республики.

Журналисты сообщали, что в январе этого года в военной части № 55115 контрактники перед отправкой в зону СВО подвергались избиению, в том числе с применением электрошокеров. По факту случившегося работают сотрудники военно-следственного комитета и военной прокуратуры.

Власти отметили, что все виновные лица уже установлены, в отношении них проводится доследственная проверка. В правительстве региона добавили, что виновные понесут соответствующее наказание.

Отдельно взяли на контроль видеообращение матери одного из военнослужащих-срочников, который проходит службу во Владимирской области. Женщина пожаловалась, что один из сослуживцев ее сына нанес ему различные увечья. Запрос по данному инциденту был направлен в военную прокуратуру Владимирского гарнизона.

Ранее правоохранительные органы Санкт-Петербурга пресекли схему хищения выплат для граждан, якобы подписавших контракты на прохождение службы в зоне спецоперации.

По данным МВД, 51-летний помощник военного комиссара вместе со своей 38-летней женой искали тех, кого затем фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. После этого с ними подписывали фиктивные контракты с Минобороны РФ о прохождении службы и участии в СВО.

Супружескую пару задержали. По месту жительства и работы организаторов схемы хищения прошли обыски, изъяты документы, включая трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения. На злоумышленников завели дело о мошенничестве.