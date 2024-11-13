Ударивший себя топором контрактник из Северной Осетии получил 6 лет колонии

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Контрактник из Северной Осетии Манучехр Бекназаров получил 6 лет колонии общего режима после того, как ударил себя по голове обухом топора из-за нежелания ехать на СВО. Об этом сообщается на сайте Южного окружного военного суда.

Как указывается в приговоре, Бекназаров ударил себя в пункте временной дислокации в зоне боевых действий. В результате мужчина получил рвано-ушибленную рану и несколько гематом.

Позже выяснилось, что обвиняемый с декабря 2023 года по февраль отсутствовал на службе. Защита попыталась оспорить приговор, однако он был оставлен в силе.

Ранее суд Петербурга приговорил мобилизованного к 7 годам колонии за дезертирство. Суд установил, что мужчина без уважительных причин не вернулся в подразделение войсковой части с целью уклонения от прохождения службы в период мобилизации. Он скрывался от командования и правоохранителей.

По словам мужчины, он рассчитывал на окончание мобилизации и освобождение от ответственности.