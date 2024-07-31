Госдума отклонила проект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Госдума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей. Об этом сообщается на портале системы обеспечения законодательной деятельности ГД.

Судя по опубликованным данным, проект закона окончательно отклонили на заседании 30 июля. На девяти прошлых заседаниях нижняя палата парламента не рассматривала документ.

Проект был внесен в Госдуму в 2022 году. Авторы инициативы предложили освободить от частичной мобилизации многодетные семьи с тремя и более детьми и поднять их возраст с 16 до 18 лет, а возраст обучающихся на очной форме обучения – до 23 лет.

В мае этого года комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект. Там заявили, что цели, в которых он был разработан, могут быть достигнуты в рамках реализации соответствующего указа. В связи с этим данный законопроект становится избыточным, посчитали там.

