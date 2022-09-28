Законопроект об освобождении от мобилизации отцов 3 детей до 18 лет внесен в Госдуму

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о возможности отцов с тремя и более несовершеннолетними детьми получить отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации, следует из электронной базы нижней палаты парламента.
"На заседании Государственной думы 27 сентября 2022 года было озвучено предложение внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения, – до 23 лет", – говорится в пояснительной записке к документу.
Таким образом, законопроект вносит соответствующие изменения в подпункты 4 и 4.1 пункта 1 статьи 18 ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ".
Авторы документа отметили, что данная законодательная инициатива будет направлена на реализацию демографической политики в стране и гарантию прав несовершеннолетних.
21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
Депутаты попросили дать отсрочку от мобилизации по ряду профессий
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