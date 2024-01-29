Суд Петербурга приговорил мобилизованного к 7 годам колонии за дезертирство

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Военный суд Санкт-Петербурга приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима мобилизованного, который осенью прошлого года не вернулся в свое подразделение из увольнения и скрывался от командования. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем телеграм-канале.

В сообщении указано, что приговор Сергею Медведеву вынес 224-й гарнизонный военный суд. Он признан виновным по части 3 статьи 338 УК РФ ("Дезертирство").

Судебная инстанция установила, что мужчина без уважительных причин не вернулся в подразделение войсковой части с целью уклонения от прохождения службы в период мобилизации. Он скрывался от командования и правоохранителей. Изначально Медведев приехал к месту своего жительства, где неофициально устраивался разнорабочим на строительные площадки, а потом работал рыболовом в Ленобласти, где в октябре прошлого года его и задержали полицейские, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что подсудимый подтвердил обстоятельства неявки на службу, но указал, что у него не было намерения уклониться от ее прохождения. Приехав на место жительства, он понял, что совершил проступок и испугался ответственности, из-за чего в воинскую часть не вернулся, говорится в материале. По словам мужчины, он рассчитывал на окончание мобилизации и освобождение от ответственности.

Ранее сообщалось, что ГД в первом чтении приняла законопроект, согласно которому будет введено наказание за преступления против военной службы для добровольцев. В случае принятия документа участников добровольческих формирований смогут судить за дезертирство, самовольное оставление места службы, умышленное или по неосторожности уничтожение или повреждение военного имущества, а также за его утрату.

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