В России предложили изменить требования к здоровью призывников

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Требования к здоровью призывников могут изменить в России с учетом опыта спецоперации РФ на Украине. Минобороны подготовило соответствующий документ. Анонс проекта появился на официальном портале нормативно-правовых актов.

Как уточнили в оборонном ведомстве, для этого потребуется изменить Положения о военно-врачебной экспертизе.

"Разработка проекта обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта СВО", – поясняется в публикации.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении наказания за преступления против военной службы для участников добровольных формирований.

Так, на добровольцев могут распространить отдельные пункты статей УК РФ о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей военной службы. Военных также смогут судить за дезертирство и самовольное оставление места службы.



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