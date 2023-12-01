В ГД внесли законопроект о статусе ветеранов для работников ОПК в период СВО

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду!" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить лиц, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в период СВО, ветеранами труда (статусом ветерана труда). Соответствующий документ размещен в электронной базе ГД.

Статусом предлагается наделить мужчин и женщин, которые в период проведения спецоперации имеют в указанной сфере деятельности трудовой (страховой) стаж, учитываемый при назначении пенсии, не менее 20 и 15 лет соответственно.

Необходимость принятия законопроекта объяснили тем, что в период проведения СВО важную роль играют не только военные, но и люди, поддерживающие фронт своим трудом. Статус ветерана труда позволит гражданам получать меры поддержки, в том числе денежные выплаты, компенсацию за оплату ЖКУ, льготные проездные билеты и другие.

Депутаты уверены, что мера позволит привлечь на предприятия ОПК новых сотрудников, повысить мотивацию уже работающих, а также продемонстрирует положительную оценку их труда со стороны государства.

Ранее стало известно, что семьи участников СВО имеют возможность перевести детей в детские сады, расположенные недалеко от дома. Дети также могут оставаться в учреждениях круглосуточно, если супруга военного работает посменно. Помимо прочего, Москва стремится помочь женщинам в трудоустройстве.

