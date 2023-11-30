Депутат МГД Бускин: в поддержке семьей участников СВО незначительных вопросов не бывает

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Незначительных вопросов в поддержке семьей участников СВО не существует, развернутая на уровне столицы и всей России система помощи позволяет закрыть много каждодневных забот родителей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Московской городской думы Игоря Бускина.

Он напомнил, что меры поддержки семей участников СВО распространены по всей стране.

"Принципиальный момент – в этих мерах поддержки никоим образом не игнорируются бытовые вопросы. Чем накормить ребенка, кто присмотрит за ним после уроков, как заплатить в следующем месяце за кружок или секцию – это то, что постоянно в голове у родителей", – уточнил депутат.

Когда отец проходит службу, матери продолжают заботиться о семье, в связи с чем помощь следует оказывать по всем направлениям вне зависимости от того, что вопросы эти, на первый взгляд, чисто бытовые, подчеркнул Бускин.

Вместе с тем он добавил, что горячим питанием дважды в день обеспечиваются все дети участников спецоперации с 1 по 11 класс. Это важный момент, так как каждому родителю важно знать, что его ребенок будет гарантированно накормлен и утром, и днем. Помощь оказывается не только школьникам, но и студентам городских колледжей, уточнил депутат.

Бускин сообщил, что в рамках поддержки бесплатно предоставляются и другие услуги. Так, дети контрактников, мобилизованных и добровольцев могут рассчитывать на бесплатные кружки и спортивные секции, продленку. Также они в приоритетном порядке получают места в детских садах или школах ближе к дому.

Для получения всей необходимой семье помощи можно обратиться в Единый центр поддержки семей участников спецоперации в Береговом проезде, напомнил Бускин.

"Специалисты центра сориентируют семью, помогут оформить все нужные документы на месте", – поделился депутат МГД.

Ранее депутат Мосгордумы Валерий Головченко рассказал, что направленные на поддержку семей участников спецоперации РФ меры призваны снизить финансовую нагрузку. К ним относится в том числе освобождение от платы за детский сад, уточнил он.

Москвичам рассказали о поддержке участников СВО и членов их семей