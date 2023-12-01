Депутат МГД Киселева: семьи участников СВО вправе рассчитывать на расширенные соцгарантии

Фото: 123RF/bumbledee

Семьи участников спецоперации, проводимой на Украине, могут рассчитывать на расширенные соцгарантии. Об этом заявила депутат Мосгордумы Мария Киселева, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, участие в СВО – причина больших перемен не только в жизни военнослужащего, но и его семьи. Для последних особенно важно делать все, чтобы они не чувствовали себя забытыми, подчеркнула Киселева. Она считает, что семьи участников СВО могут рассчитывать на расширенные соцгарантии в этот период, в том числе на обеспечение всех возможностей для развития и получения детьми знаний, отметила парламентарий

Киселева отметила, что базовые гарантии, среди которых бесплатное образование и медпомощь, дополняются другими компонентами – приоритет при приеме в детсад или школу, бесплатное горячее питание и бесплатное дополнительное образование.

Депутат уверена, что в этом ряду особое место отведено спортивным секциям и поддержке физического здоровья, что существенно поможет семье.

"Возможность бесплатно посещать спортивные секции – это реальная помощь семье. Это вклад в то, что, несмотря на сложные обстоятельства, тревоги, дети будут получать лучшее образование и воспитание", – рассказала Киселева.

Она указала, что в спортивных секциях дети учатся преодолевать трудности, развивают свои способности, а также становятся частью команды, лидерами. По мнению Киселевой, без этого невозможно полноценное детство – и потому доступ к широкому кругу спортивных занятий необходим для детей участников спецоперации.

Ранее депутат Мосгордумы Валерий Головченко заявил, что освобождение от платы за детсад снижает финансовую нагрузку на семьи участников СВО.

Он указал, что расходы на эти нужды в семейном бюджете достаточно заметны. Кроме того, Головченко сказал, что есть семьи, где мама работает на условиях неполной занятости.

Социальные гарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми – Путин