Депутат ГД предложил целиком отдавать зарплату парламентариев мобилизованным и их семьям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат ГД Дмитрий Кузнецов от фракции "Справедливая Россия – За правду" предложил всю зарплату депутатов отдавать мобилизованным и их семьям. Об этом сообщает РИА Новости.

Кузнецов отметил, что выступает за расширение инициативы коллеги Яны Лантратовой.

"Зарплату депутатов (в том числе и мою) надо не 2%, а полностью отдать мобилизованным и их семьям. Окопный РЭБ хотя бы можно закупить мощно. Депутатам надо просто разрешить официально зарабатывать на нормальной работе. Как в СССР", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее депутат ГД Яна Лантратова предложила ввести добровольную благотворительную подписку "Вклад в победу", по которой каждый месяц 2% от дохода госслужащих будет перечисляться на нужды СВО. Соответствующее письмо было отправлено на имя Михаила Мишустина.

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