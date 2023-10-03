Шойгу заявил, что призывников не будут направлять в зону боевых действий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россияне, которые отправятся на военную службу в рамках осеннего призыва, не будут высланы в зону боевых действий. Об этом заявил на совещании с руководящим составом ВС РФ глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Еще раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут", – отметил он.

При этом Шойгу добавил, что осенний призыв на данный момент проводится по плану.

Ранее сообщалось, что срочников не будут отправлять служить в зону спецоперации в рамках осеннего призыва, который начался в России 1 октября.

Как и прежде, срок службы составит 12 месяцев. Основную часть призывников начнут отправлять в военные части с 16 октября, при этом их участие в СВО исключено.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что в этом году осенний призыв в РФ пройдет по старым правилам. В частности, основным документом для явки в военкомат останется бумажная повестка. Однако штраф за неявку без уважительной причины вырастет с 3 до 30 тысяч рублей.

Солдат-срочников, призванных в армию осенью, не будут отправлять в зону СВО