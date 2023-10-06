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06 октября, 14:03

Политика

Депутат Госдумы предложила коллегам отдавать 2% доходов на нужды спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила госслужащим перечислять ежемесячно 2% от дохода на нужды специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо депутата на имя Михаила Мишустина.

Для этого парламентарий предложила создать добровольную благотворительную подписку "Вклад в победу", средства из которой будут перечисляться в фонд "Защитники Отечества".

Подписка будет доступна всем депутатам Госдумы России, региональным и муниципальным депутатам, государственным служащим на руководящих должностях, а также руководителям федеральных бюджетных учреждений и госкорпораций, уточняется в письме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь заявил, что Вооруженные силы России не совершают ударов по объектам гражданской инфраструктуры на Украине. Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о якобы ракетном ударе, нанесенному по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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