Депутат Госдумы предложила коллегам отдавать 2% доходов на нужды спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила госслужащим перечислять ежемесячно 2% от дохода на нужды специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо депутата на имя Михаила Мишустина.

Для этого парламентарий предложила создать добровольную благотворительную подписку "Вклад в победу", средства из которой будут перечисляться в фонд "Защитники Отечества".

Подписка будет доступна всем депутатам Госдумы России, региональным и муниципальным депутатам, государственным служащим на руководящих должностях, а также руководителям федеральных бюджетных учреждений и госкорпораций, уточняется в письме.

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