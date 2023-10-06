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Президент России Владимир Путин сорвал попытку США уничтожить Россию через Украину. Такое мнение выразил обозреватель Sabah Берджан Тутар.

"Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США по окружению России", – написал он.

Тутар также отметил, что Вашингтон потерпел "глобальную неудачу" в вопросе антироссийских санкций.

По его мнению, в странах Запада все больше усиливается протест против военной поддержки Киева. Он отмечает, что сейчас уже "практически все" придерживаются мнения о том, что Украина потерпела поражение в борьбе, и киевским властям необходимо сесть за стол переговоров с Россией.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал Украину пойти на мир из-за критических потерь ВСУ. По его словам, украинская фаза конфликта подошла к концу.

Также обозреватель Эмиль Амин заявил, что поражение России в конфликте на Украине невозможно. Подчеркивалось, что полный провал весеннего контрнаступления украинских войск поставил под вопрос будущее конфликта.



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