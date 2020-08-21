Актер Стебунов отреагировал на показания свидетеля защиты Ефремова

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Артист Иван Стебунов прокомментировал показания свидетеля защиты по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Он отреагировал на показания, которые предоставил в суде Александр Кобец, сообщает сайт "Комсомольской правды".

До этого Кобец, выступая в суде, сказал, что сразу после аварии заметил за рулем машины Ефремова молодого человека. По его описанию, водитель был брюнетом в серой футболке, а также темной болоньевой жилетке. Очевидец говорил, что находившемуся за рулем иномарки было на вид 38 лет.

Позднее Кобец добавил, что слеп на один глаз и в тот вечер употреблял спиртные напитки. В свою очередь, адвокат Ефремова Эльман Пашаев говорил, что за рулем джипа сидел известный, непростой человек.

После заявления СМИ сообщили, что под это описание подходит актер Иван Стебунов, который приехал на место ДТП сразу после аварии.

"Мне есть что сказать, только, боюсь, это не понравится стороне защиты. Я с удовольствием выступлю в суде. Этот цирк начинает уже всем надоедать", – ответил Стебунов.

В ходе слушаний Ефремов заявил, что в момент аварии мог быть на пассажирском сиденье. Актер также добавил, что в тот вечер, выйдя из бара, он не стремился сесть за руль машины, а шел в автомобиль только за банковской картой, которая лежала в машине между сиденьями.

ДТП с участием актера произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем иномарки, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате произошло столкновение с отечественным автомобилем Lada, водитель которого скончался в больнице.

Ефремова обвинили по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В пятницу Ефремов отказался от услуг адвокатов. Он заявил в суде, что наймет адвокатов посильнее.