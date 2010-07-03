Вертолет МАЦ эвакуировал двух пострадавших в ДТП в ТиНАО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пострадавших в ДТП, которое произошло в ТиНАО, эвакуировал вертолет МАЦ. Двух женщин доставили в больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"По словам оперативного дежурного в деревне Бунчиха Роговского поселения произошло столкновение двух автомобилей, три человека пострадали", – говорится в сообщении.

Как уточняется, до медицинского учреждения пострадавших сопровождала авиамедицинская бригада.

На месте ДТП работает полиция, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Ранее авария с шестью машинами произошла в Подмосковье. В столкновении пострадали два человека.