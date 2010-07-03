Два человека пострадали в ДТП с шестью машинами в Подмосковье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

ДТП с участием шести транспортных средств произошло на 28-м километре Горьковского шоссе в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

Около 8:20 грузовик Mitsubishi столкнулся с маршрутным такси Mercedes Sprinter. От удара маршрутка отлетела в сторону и ударилась с еще четырьмя автомобилями.

В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в Mercedes. Движение в районе аварии затруднено. Уточняется, что ДТП произошло по направлению в Москву.

Ранее ДТП с участием такси произошло на Рублевском шоссе в столице. Водитель такси не справился с управлением и врезался в препятствие. В результате тяжелые травмы получил водитель автомобиля и двое его пассажиров. Движение транспорта в сторону центра города по шоссе затруднено.

