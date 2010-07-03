Три человека пострадали в ДТП с такси на Рублевском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Рублевском шоссе в столице в результате ДТП пострадали три человека.

В аварию попал автомобиль такси. "Водитель не справился с управлением и врезался в препятствие. В результате тяжелые травмы получил водитель автомобиля и двое его пассажиров", – цитирует ТАСС источник в полиции. Среди пострадавших есть иностранец.

Движение транспорта в сторону центра города по шоссе затруднено.

Ранее ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на Московской кольцевой автодороге. Столкнулись автомобили марок Land Rover и Peugeot. Одна машина вылетела на мачту городского освещения, а другая – на бетонное ограждение.

