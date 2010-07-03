Три человека пострадали в ДТП в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три автомобиля столкнулись на Калужском шоссе в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

Авария с участием легковушек произошла около 12:00 в районе деревни Сосенки. Пострадали три человека. Двоих из них эвакуировали в больницу на санитарном вертолете Московского авиационного центра. До больницы пострадавших сопровождала авиамедицинская бригада.

На месте ДТП работает полиция, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Ранее авария с шестью машинами произошла в Подмосковье. В столкновении пострадали два человека.